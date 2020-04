Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Weiße Stofftasche im Bus in Wilhelmshaven liegengelassen - Polizei warnt vor dem Benutzen bzw. der Anwendung der enthaltenen Morphinpflaster

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochvormittag, 08.04.2020, hat ein 58-Jähriger in einem Linienbus in Wilhelmshaven seine weiße Stofftasche mit dem Aufdruck "Bad Kissingen" liegengelassen. Der 58-Jährige stieg gegen 11:10 Uhr in der Nogatstraße in den Bus und am Hauptbahnhof wieder aus. Er hinterließ seine Tasche in dem Bus, seine eigenen Nachfragen blieben ohne Erfolg, so dass derzeit davon auszugehen ist, dass diese Tasche in fremde Hände gelangte. Der 58-Jährige ist Krebspatient und auf die sich in der Tasche befindlichen Morphinpflaster angewiesen. In der Tasche waren 18 dieser Pflaster und noch ein T-Shirt. Die Polizei warnt eindringlich vor dem Benutzen bzw. der Anwendung dieser Pflaster. Eine unkontrollierte Einnahme, insbesondere beim Gelangen in Kinderhände, kann zu Gesundheitsschäden oder ungewollten Nebenwirkungen führen. Zeugen, die die Tasche gesehen bzw. gefunden haben, werden dringend gebeten, sich an die Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu wenden.

