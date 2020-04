Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Containerbrände in Wilhelmshaven - aufmerksame Zeugen entdeckten nicht nur den Brand, sie nahmen auch die Verfolgung der Flüchtenden auf - Polizei lobt den couragierten Einsatz

Wilhelmshaven (ots)

Am späten Mittwochabend, 08.04.2020, kam es im Stadtgebiet zu mehreren Containerbränden. In der Genossenschaftsstraße wurden zwei Personen dabei beobachtet, die sich gegen 22:15 Uhr an einer Mülltonne zu schaffen gemacht haben. Einer der beiden wurde von den Zeugen angesprochen und flüchtete, die beiden Zeugen rannten hinterher. Im Kreuzungsbereich des Banter Weg konnte die Person schließlich festgehalten werden und man wartete auf die zwischenzeitlich alarmierte Polizei. Unmittelbar nach dem Flüchten kam es genau an der Tonne, sowie bei einer weiteren in der gleichen Straße zu einem Brand. In Tatortnähe wurden in der Störtebekerstraße kurz vorher ebenfalls drei Altpapiercontainer angezündet und gegen kurz nach 22 Uhr brannten in der Schul- und in der Ulmenstraße Papiercontainer. Bei dem festgehaltenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 23-Jährigen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnten die Beamten in unmittelbarer Nähe zum Tatort gegen 22:30 Uhr an der Bismarckstraße, Höhe Tilsiter Straße, einen 21-Jährigen feststellen und kontrollieren. Diese Person passte auf die Beschreibung des Zeugen und käme als möglicher Mittäter in Frage. Mögliche Tatzusammenhänge zu anderen Bränden werden derzeit geprüft, die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet zur Aufklärung mögliche weitere Zeugen, sich bei ergänzenden Hinweisen in Bezug zu den genannten Brandorten bei der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden.

