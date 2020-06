Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen

Landkreis Konstanz) 85 Betonplatten gestohlen (29.05.-08.06.2020)

Rielasingen-Worblingen (ots)

Unbekannter Täter entwendete im Zeitraum von Freitag, 17 Uhr, bis Montag, 19.30 Uhr, von einem Gartengrundstück im Bereich der Oberwiesen in Rielasingen-Arlen etwa 85 Betonplatten. Das nicht umzäunte Gartengrundstück hinter den Sportanlagen wurde in den letzten Tagen mehrmals von Personen aufgesucht. Zunächst warfen die Unbekannten die Platten umher, weshalb hierbei einige zu Bruch gingen. Am Dienstag teilte der Geschädigte dann mit, dass nun 85 Platten in einer Größe von jeweils 30x30 cm entwendet wurden. Dem Geschädigten ist ein Schaden von mehreren hundert Euro entstanden. Personen, die zur fraglichen Zeit Personen auf dem Grundstück gesehen haben oder sonst sachdienliche Hinweise, auch zum Verbleib der Betonplatten, geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Rielasingen-Worblingen, Tel. 07731/917036, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell