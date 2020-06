Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dornhan/RW) Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich 9.6.20, 16 Uhr

Dornhan-Leinstetten (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße zwischen Neuneck und Leinstetten ist am Dienstagnachmittag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 55-Jährige hinter dem Steuer seines BMW-Geländewagens kurz nach der Kreisgrenze nach rechts von der Straße ab. Er streifte an der Böschung einen Baum, worauf sich das Auto überschlug und auf dem Dach zum Liegen kam. Nach dem Unfall war der der Fahrer nicht mehr ansprechbar, weswegen Notarzt und Rettungsdienst verständigt wurden. Der Mann wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, Lebensgefahr bestand aber nicht. Am BMW entstand Totalschaden, der von der Polizei auf 15.000.- Euro geschätzt wird.

