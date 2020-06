Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unbekannter zerkratzt Auto (10.06.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung, die in den frühen Morgenstunden an einem Auto in der Werastraße begangen wurde. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand den hinteren Kotflügel eines dort geparkten roten VW Polo älteren Modells. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier VS-Schwenningen, Tel. 07720 8500-0, in Verbindung zu setzen.

