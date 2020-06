Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen) Verkehrsunfallflucht (08.06.2020)

Spaichingen (ots)

Gefährliches Rechtsüberholen war die Ursache eines Verkehrsunfalles, der sich am Montagabend gegen 20.30 Uhr am Kreisverkehr Westring / Hausener Straße / Max-Planck-Straße ereignete.

Der 24-jährige Lenker eines Renault befuhr den Westring aus Richtung Aldingen in Richtung des Kreisverkehrs und fuhr in den Kreisverkehr, um diesen wieder in Richtung Hausen ob Verena zu verlassen. Im Kreisverkehr kam es zur Kollision mit dem Motorroller eines unbekannten Verkehrsteilnehmers, der hinter dem Pkw des Geschädigten in den Kreisverkehr einfuhr und unzulässigerweise rechts an dem Renault vorbeifuhr.

Nach der Kollision setzte der Lenker des Rollers seine Fahrt fort, ohne an der Unfallstelle seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder sich um die Regulierung des verursachten Fremdschadens in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Die weitere Fahrt des Rollerfahrers erfolgte in die Max-Plank-Straße.

Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers handelte es sich um einen dunkel und weinrot lackierten Kleinkraftrad-Roller mit Versicherungskennzeichen. Der Lenker war männlich, schwarz gekleidet und trug einen schwarzen Motorradhelm.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

