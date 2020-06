Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer geraten aneinander

Zeugen gesucht (09.06.2020)

Donaueschingen (ots)

Streitigkeiten zwischen zwei Autofahrern auf der Straße "Bundesstraße" in Pfohren rief am gestrigen Dienstag gegen 13 Uhr die Polizei auf den Plan. Ein 51-jährigen Mercedes Fahrer fuhr auf der Kreisstraße 5756 von Donaueschingen in Richtung Pfohren hinter einem grauen BMW eines 68-Jährigen. Da dieser sehr langsam fuhr, überholte er mit seinem roten Mercedes den BMW kurz vor dem Ortseingang. Anschließend bremste er den BMW-Fahrer mehrfach aus und zwang ihn dadurch zum Anhalten. Als der 51-Jährige ausstieg, um den Älteren auf seine langsame Fahrweise anzusprechen, fuhr dieser wieder an. Er streifte mit seinem Auto den 51-Jährigen, der dadurch zu Fall kam, sich aber nicht verletzte. Zum genauen Hergang liegen der Polizei widersprüchliche Aussagen der beiden Beteiligten vor. Sie bittet deshalb Zeugen, die den Vorfall beobachtet und Angaben dazu machen können, sich beim Polizeirevier Donaueschingen, Tel. 0771 83783-0, zu melden.

