Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dieter Leck ist neuer Leiter der Polizeistation Hofgeismar

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel): Die Polizeistation Hofgeismar hat einen neuen Leiter: Polizeihauptkommissar Dieter Leck (56) wurde am Freitag, dem 1. November 2019 in Hofgeismar im Rahmen einer kleinen Feierstunde durch den Leitenden Polizeidirektor Michael Tegethoff, Leiter der Polizeidirektion Kassel, in sein neues Amt eingeführt. Dieter Leck tritt damit die Nachfolge des Ersten Polizeihauptkommissars Michael Schneider an, der sich am 31. Mai dieses Jahres nach 40 Dienstjahren in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedete.

Dieter Leck zurück an alter Wirkungsstätte

Für Dieter Leck, der zuletzt als stellvertretender Dienststellenleiter des Polizeireviers Nord in Vellmar seinen Dienst versah, ist die Polizeistation Hofgeismar mitnichten Neuland. Bereits seit 2004 war er als 1. Sachbearbeiter der Ermittlungsgruppe und anschließend als Leiter der Ermittlungsgruppe bis zum Jahr 2018 dauerhaft in verantwortlichen Positionen der Station an der Manteuffel-Anlage in Hofgeismar eingesetzt. Der 56-Jährige übernimmt also nun die hauptverantwortliche Leitung eines ihm bestens vertrauten Bereiches. Seinen Dienst bei der hessischen Polizei hatte der 1963 im Landkreis Kassel geborene neue Stationsleiter im Jahr 1984 angetreten. Nach der Ausbildung in der Bereitschaftspolizeiabteilung in Mühlheim folgten Stationen im Streifendienst im Rhein-Main-Gebiet, ehe es den gebürtigen Nordhessen im Jahr 1988 zurück in die alte Heimat führte. Zunächst eingesetzt als Gruppenführer bei der II. Bereitschaftspolizeiabteilung in der Friedrich-Ebert-Straße in Kassel folgten ab 1997 Stationen bei verschiedenen Revieren und Stationen des damaligen Polizeipräsidiums Kassel (heute Polizeipräsidium Nordhessen). Der verheiratete 56-Jährige ist Vater von zwei erwachsenen Kindern, ein Sohn und eine Tochter, und lebt im Landkreis Kassel.

Über die Polizeistation Hofgeismar

Die Polizeistation Hofgeismar ist die nördlichste Polizeidienststelle Hessens und liegt 21 km nordwestlich von Kassel. Der Dienstbezirk der Polizeistation besteht aus dem Altkreis Hofgeismar und ist mit einer Fläche von 515 km² der flächengrößte der Polizeidirektion Kassel. 183 km² davon sind reines, zusammenhängendes Waldgebiet, welches zum Reinhardswald gehört.

Die Beamten und Angestellten der Polizeistation Hofgeismar sind für zehn Städte und Gemeinden (Hofgeismar, Calden, Grebenstein, Immenhausen, Trendelburg, Reinhardshagen, Bad Karlshafen, Oberweser, Liebenau, Wahlsburg) sowie dem Forstgutsbezirk Reinhardswald zuständig, in denen ca. 57000 Einwohner leben.

Im obersten Zipfel des Landes Hessens, im sogenannten Dreiländereck von Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen, unterhält die Polizeistation den Polizeiposten in Bad Karlshafen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell