Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Schwerer Diebstahl aus Kfz (08.06.2020 - 09.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl von Altmetall aus einem Ford Transit in der Nacht zum Dienstag in der Schaffhauser Straße. Die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Tuttlingen stellte dort gegen 03.30 Uhr einen im Bereich der Kreuzung Schaffhauser Straße / Wilhelmstraße geparkten, weiß lackierten Ford Transit mit Tuttlinger Kennzeichen fest, an dem die Heckscheibe zerborsten war.

Die Ermittlungen führten zum Ergebnis, dass die Heckscheibe des Kraftfahrzeugs eingeschlagen und durch die entstandene Öffnung eine größere Menge Kupferdrähte mit einem Altmetallwert von über 3.000 Euro aus dem Ford Transit herausgenommen und gestohlen wurde.

Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zu Tatverdächtigen oder zu einem Transportfahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

