Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Raub auf Imbissbude (09.06.2020)

Konstanz (ots)

Am Dienstag gegen 22.45 Uhr verübte ein bislang unbekannter Täter einen Raub auf eine Imbissbude am Zähringerplatz. Der Unbekannte betrat den Verkaufsraum und soll unter Vorhalt einer Waffe einen 34-jährigen Ladenbesitzers aufgefordert haben, die Tageseinnahmen auszuhändigen. Nach der Geldübergabe flüchtete der Täter zu Fuß von der Allmansdorfer Straße in die Konrad-Witz-Straße. Als er bemerkte, dass er vom Ladenbesitzer verfolgt wird, soll der Täter in die Luft geschossen haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 180 cm groß, trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose und eine schwarze Maske (Mund-Nase Bedeckung). Um den Oberkörper hatte er eine schwarze Umhängetasche. Bei der Schusswaffe handelte es sich vermutlich um eine schwarze Pistole. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen.

