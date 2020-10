Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Schaag: Nächtlicher Einbrecher flüchtet ohne Beute

Nettetal-Schaag (ots)

Gegen 01.40 Uhr in der Nacht zu Dienstag wurden Bewohner einer Wohnung im ersten Geschoss eines Mehrfamilienhaues auf der Boisheimer Straße in Schaag durch Geräusche auf dem Balkon geweckt. Ein unbekannter Einbrecher hatte versucht, die Balkontür aufzuhebeln. Als die Zeugen das Licht einschalteten, flüchtete der Täter in Richtung Boisheim. Es kann lediglich gesagt werden, dass der Einbrecher eine lange Jacke mit Kapuze trug. Hinweise auf den Einbrecher erbittet die Kripo über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (910)

