Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ubstadt-Weiher - Diebe entwenden hochwertige Uhren und Bargeld

Karlsruhe (ots)

Uhren sowie Bargeld in einem sechsstelligen Bereich haben Diebe in der Zeit von Samstag 12:30 Uhr bis Dienstag 17:00 Uhr in einem Einfamilienhaus in Zeutern entwendet.

Durch brachiale Gewalt öffneten die Eindringlinge das gekippte Fenster und gelangten so in das Innere des Wohnhauses. In nahezu allen Räumlichkeiten öffneten sie Schränke und Schubladen und suchten nach Wertgegenständen. Ein auf der Beutetour entdeckter Tresor öffneten die Diebe brachial und nahmen die aufgefundenen Uhren sowie das Bargeld an sich. Mit ihrer beträchtlichen Beute verschwanden die Diebe bislang unerkannt, weshalb das Polizeirevier Bad-Schönborn auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07253 80260 zu melden.

Marion Kaiser, Pressestelle

