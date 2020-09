Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Trunkenheitsfahrt mit dem E-Bike

Karlsruhe (ots)

Mit knapp zwei Promille war ein 24-jähriger Mann am frühen Dienstagabend mit seinem E-Bike in der Durmersheimer Straße in Karlsruhe unterwegs. Er wurde von Polizeibeamten einer Kontrolle unterzogen und wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Auch die Führerscheinstelle wird über die Straftat in Kenntnis gesetzt.

