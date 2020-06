Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Auto fing nach Verkehrsunfall Feuer

Wismar (ots)

Gestern Nachmittag, 14:10 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Gerberstraße in Wismar. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ eine 19-jährige Syrerin einen Parkplatz dort mit ihrem Pkw in Richtung Bahnhofstraße. Dabei beschleunigte sie offenbar so stark, dass sie die Kontrolle über den Citroen verlor und bereits nach wenigen Metern links gegen eine Hauswand prallte. Im Bereich der Anstoßstelle fing das Fahrzeug zunächst an zu qualmen und geriet kurz darauf in Brand. Zeugen alarmierten die Feuerwehr, die das Feuer schnell unter Kontrolle bringen konnte. Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden am Pkw betrug ca. 20.000 EUR und der am betroffenen Gebäude ca. 2.000 EUR. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Gerberstraße voll gesperrt.

