Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Schwerpunkteinsatz gegen Verkehrssünder

Gelsenkirchen (ots)

Die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Straßenverkehr hat für die Polizei Gelsenkirchen eine hohe Priorität. Fehlverhalten im Straßenverkehr führt immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Ein Schwerpunkteinsatz gegen Raser und andere Verkehrssünder fand am Samstagabend, 30. Mai, auf der Grothusstraße statt. In der Zeit zwischen 19 Uhr und 1 Uhr kontrollierten die Beamten des Verkehrsdienstes dort zahlreiche Pkws. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines verbotenen Straßenrennens erwartet jetzt einen 24-jährigen Mercedes-Fahrer, nachdem er den Polizisten gegen 23.10 Uhr auf der Grothusstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und grob verkehrswidriger sowie rücksichtsloser Fahrweise aufgefallen war. Die Beamten beschlagnahmten das Auto und den Führerschein des jungen Gelsenkircheners. Zudem schrieben die Ordnungshüter noch neun Anzeigen nach Rotlichtverstößen, verbotswidrigem Überholen und Handy-Nutzung am Steuer. In fünf weiteren Fällen wurden Verwarngelder erhoben, unter anderem nach Gurtverstößen.

