Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: 82-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, 30. Mai, auf der Devensstraße in Horst wurde ein 82-Jähriger schwer verletzt. Gegen 11.20 Uhr überquerte der Senior aus Gelsenkirchen unweit der Essener Straße an einem Fußgängerüberweg die Fahrbahn. Hierbei wurde er von einem Pkw-Anhänger erfasst. Dieser befand sich hinter einem Ssangyong. Am Steuer des Autos saß eine 45-Jährige aus Ahlen. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-6241 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle) zu melden.

