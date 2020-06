Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Verletzte und hohe Sachschäden nach Verkehrsunfällen - Autofahrer alkoholisiert

Gelsenkirchen (ots)

Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten und alkoholisierten Autofahrern ereigneten sich am vergangenen Wochenende im Stadtgebiet. Bei beiden Unfällen entstanden hohe Sachschäden. Am frühen Samstagmorgen, 30. Mai, gegen 3.30 Uhr, kam es auf der Einmündung Am Fettingkotten/Pannhütte in Erle zu einer Kollision zwischen einem Ford und einem Audi, bei dem ein geschätzter Gesamtschaden von 13000 Euro entstand. Dabei erlitt der 48-jährige Audi-Fahrer leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Polizisten, dass der 22-jährige Ford-Fahrer aus Gelsenkirchen unter Alkoholeinfluss stand. Er führte einen positiven Alkoholtest durch und musste die Beamten anschließend zur Wache begleiten. Dort war eine Blutprobe fällig. Zudem musste der junge Fahrer seinen Führerschein abgeben. Beide Autos wurden von der Unfallstelle abgeschleppt, die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Ebenfalls seinen Führerschein und eine Blutprobe abgeben musste ein 28-jähriger Hyundai-Fahrer nach einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen, 31. Mai, auf der Steeler Straße in Rotthausen. Der Gelsenkirchener zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, zudem entstand ein geschätzter Gesamtschaden von fast 30000 Euro. Gegen 2.35 Uhr verlor er die Kontrolle über seinen Atos, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Mazda. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Mazda noch auf einen am Fahrbahnrand abgestellten VW geschoben. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft des 28-Jährigen fest. Die Beamten nahmen ihn mit zur Wache.

