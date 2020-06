Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zu viele Pferdestärken auf der Trabrennbahn

Gelsenkirchen (ots)

Mit einem Strafverfahren können jetzt ein 22-jähriger Mercedes-Fahrer aus Gelsenkirchen und seine ebenfalls 22-jährige Beifahrerin aus Dorsten rechnen, nachdem sie am späten Sonntagabend, 31. Mai, die Trabrennbahn an der Nienhausenstraße in der Feldmark zweckentfremdet hatten. Gegen 23.35 Uhr bemerkten zwei aufmerksame Zeugen, dass ein Pkw auf der Sandbahn der Pferdesportanlage ohne Licht und mit hohen Drehzahlen unterwegs war. Sie alarmierten die Polizei und versperrten die Ausfahrt. Als die Beamten eintrafen, hatte der 22-Jährige die Rundfahrt mit seiner C-Klasse bereits beendet. Zu entstandenen Sachschäden können noch keine Angaben gemacht werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell