Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Einbrecher durch Zeugen gestellt

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (03. Mai 2020) ist es in Quickborn zur Festnahme eines Einbrechers durch die Polizei gekommen, nachdem Zeugen diesen zuvor verfolgt hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen drang ein 19-Jähriger gegen 02:12 Uhr gewaltsam in ein Bekleidungsgeschäft in der Straße Am Freibad ein.

Der Lärm einer zerbrechenden Fensterscheibe alarmierte einen bereits schlafenden Anwohner. Der 42-Jährige begab sich daraufhin mit einem weiteren Zeugen (20) zu dem Geschäft.

Hier trafen sie auf den Tatverdächtigen, der daraufhin in Richtung Rathaus zu Fuß die Flucht ergriff. Die Zeugen nahmen die Verfolgung auf und gaben über den Notruf ständig ihren Standort durch, so dass sich die Polizei von mehreren Seiten dem Rathaus nähern konnte.

Der Flüchtige hatte zwischenzeitlich Zuflucht in einem Niedergang zu einer Seitentür des Gebäudes gesucht, während die Zeugen am oberen Treppenende bis zum Eintreffen der Beamten Stellung bezogen hatten.

Die Einsatzkräfte nahmen den Quickborner daraufhin vorläufig fest und brachten ihn auf das Polizeirevier Elmshorn.

Der Kriminaldauerdienst übernahm die weitere Bearbeitung.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Ermittler den Beschuldigten mangels Haftgründen. Ihn erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls.

