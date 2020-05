Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Raub

Bad Segeberg (ots)

Am vergangenen Wochenende ist es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Moorbekstraße zum Raub eines Smartphones gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 25-Jähriger am frühen Sonntagmorgen (03. Mai 2020) gegen 00:50 Uhr auf dem Weg zur Haltestelle Moorbekhalle.

Zuvor hatte er bereits drei auf dem dortigen Schulhof auf einer Bank sitzende Personen passiert.

Kurz vor Erreichen der Haltestelle verstellten vier Personen dem Norderstedter den Weg. Hinter ihm erschienen unvermittelt die drei Vorgenannten.

Mehrere Tatverdächtige sollen anschließend auf den Norderstedter eingeschlagen haben.

Weiterhin nahmen die Täter das Smartphone des Geschädigten an sich und flohen in unbekannte Richtung.

Rettungskräfte brachten den Verletzten vorsorglich in ein Krankenhaus.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang sowohl nach den Tätern als auch nach Zeugen, die Hinweise auf deren Identität und weitere Fluchtrichtung geben können.

Hinweise nehmen die Beamten unter 040 52806-0 entgegen.

