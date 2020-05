Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Quickborn - Vier Jugendliche nach Sachbeschädigung ermittelt

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag, dem 2. Mai 2020, ist es in Quickborn zu mehreren Sachbeschädigungen rund um den Rathausplatz gekommen. Dank aufmerksamer Zeuginnen ermittelte die Polizei kurz darauf vier Tatverdächtige.

Gegen 0:30 Uhr meldeten die beiden Zeuginnen der Polizei über Notruf, dass vier Jugendliche eine Telefonzelle sowie einen Schaukasten vor dem Rathaus beschädigen würden. Die Polizei entsandte umgehend mehrere Streifenwagen in die Quickborner Innenstadt. Eine Zivilstreife der Diensthundestaffel traf zwei Tatverdächtige in der Dorotheenstraße an. Kurz darauf ermittelten Beamte der Polizeistation Quickborn auch die anderen beiden Tatverdächtigen. Alle vier Personen sind 16 Jahre alt und wohnen in Quickborn beziehungsweise Hamburg. Bei einem der Quickborner durchsuchten die Beamten zudem auf richterliche Anordnung die Wohnung und stellten dabei entsprechende Beweismittel sicher.

Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung führt die Polizeistation Quickborn. Der entstandene Schaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

