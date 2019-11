Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Büroeinbruch in Rheydt

Mönchengladbach (ots)

Wie die Einbrecher am vergangenen Sonntag in das Mehrfamilienhaus auf der Waisenhausstraße gelangten, ist derzeit unklar. Vom Flur aus begaben sie sich in die erste Etage und hebelten dort die Tür eines Büros auf. Mitsamt Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die Tatzeit liegt zwischen 12.30 Uhr und 15.30 Uhr.

Hinweise zu möglicherweise tatrelevanten Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (cw)

