POL-WOB: Mariental: Motorrad-Fahrer erlitt bei Sturz Beinfraktur

Wolfsburg (ots)

Mariental Dorf, Siedlung Kreuzung Bundesstraße 244 17.03.20, 15.35 Uhr

Am Dienstagnachmittag erlitt ein 67 Jahre alter Motorrad-Fahrer auf der Bundestraße 244 bei Mariental Dorf bei einem Sturz mit seiner Maschine eine Beinfraktur. Den Ermittlungen nach wollte der 67-Jährige von der Straße Siedlung nach links auf die B 244 in Richtung Helmstedt einbiegen, als plötzlich das Hinterrad seiner Kawasaki wegrutschte. Der 67-Jährige stürzte und sein Krad auf ihn. Rettungssanitäter brachten den Verletzten in die Helmstedter Klinik. Die mit 1000 Euro leicht beschädigte Kawasaki wurde abgeschleppt.

