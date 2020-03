POL-WOB: Helmstedt: Jugendlicher Fahrer mit seinem Mofa-Roller mit 70 km/h unterwegs

Polizei Wolfsburg

Helmstedt: Jugendlicher Fahrer mit seinem Mofa-Roller mit 70 km/h unterwegs

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Goethestraße 17.03.20, 20.30 Uhr

Beamte der Polizei Helmstedt beschlagnahmten am Dienstagabend in der Helmstedter Innenstadt dank eines Zeugenhinweises den Mofa-Roller eines 16 Jahre alten Jugendlichen. Der junge Helmstedter war offenbar gegen 20.30 Uhr mit etwa 70 Stundenkilometer auf der Goethestraße unterwegs, obwohl sein Fahrzeug nur für 25 km/h zugelassen ist. Wenig später entdeckte eine Polizeistreife den 16-Jährigen in der Straße Südertor und leiteten nach der Verkehrskontrolle ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein. Der Peugeot-Roller wird von einem Experten untersucht. Die Ermittlungen dauern an.

