POL-WOB: Körperliche Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg, Poststraße 17.03.2020, 12.30 Uhr

Am Dienstagmittag kam es gegen 12.30 Uhr in der Poststraße, in Höhe eines dortigen Friseursalons zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen. Dabei wurde eine Person schwer verletzt, die beiden anderen Beteiligten flüchteten unerkannt. Der Verletzte wurde mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum verbracht. Die Schwere der Verletzungen, die Identität der Beteiligten, sowie die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit völlig unklar. Die Polizei bittet Zeugen der Auseinandersetzung sich mit der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0 in Verbindung zu setzen.

