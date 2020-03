Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Rettungsfahrzeug stieß während Einsatzfahrt mit Audi zusammen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kreuzung St.-Annen-Knoten 17.03.20, 23 Uhr

Am späten Dienstagabend endete zum Glück ein Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Audi am St-Annen-Knoten ohne Verletzte. Es entstand ein Schaden von rund 19.000 Euro. Nach Angaben von Zeugen fuhr die Besatzung des Rettungsfahrzeugs um 23 Uhr zu einem Einsatz mit Blaulicht und Martinshorn von der Dieselstraße in den Kreuzungsbereich ein. In diesem Moment war der 33 Jahre alte Audi-Fahrer seinerseits zusammen mit einem Mercedes-Fahrer bei Grünlicht von der Berliner Brücke in Richtung Rothenfelder Straße unterwegs. Direkt auf der Kreuzung krachte der Rettungswagen in die Fahrerseite des Audis, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Alle Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon, so ein Beamter.

