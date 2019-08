Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lkw aufgebrochen

Plettenberg (ots)

Unbekannte LKW Aufbrecher versuchten in der Nacht zum Dienstag den an der Affelner Straße auf dem Parkplatz ggü. des Friedhofs abgeparkten weißen Lkw Renault Master aufzubrechen und leer zu räumen. Die Täter beschädigten die Fahrertür des Fahrzeugs. Machten aber augenscheinlich keine Beute. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

