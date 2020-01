Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Mehrere Einbrüche in Neuschönningstedt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Ratzeburg (ots)

31. Januar 2020 | Kreis Stormarn - 30.01.2020 Reinbek Am 30.01.2020, zwischen 06:15 Uhr und 31.01.2020, 00:20 Uhr kam es in Reinbek Neuschönningstedt im Oherweg, Emil-Nolde-Straße und Möllner Landstraße zu zwei Einbrüchen und einem versuchten Einbruch.

In der Möllner Landstraße drangen unbekannte Täter durch ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Fenster eine Erdgeschosswohnung ein. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht hatten, verließen der/die Täter die Wohnung vermutlich wieder durch ein Fenster. In der Emil-Nolde-Straße drangen unbekannte Täter durch ein im rückwärtigen Bereich gelegenes Fenster ein Einfamilienhaus ein. Auch hier durchsuchten die/der Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Im Oher Weg versuchten gegen 17:05 Uhr der/die Täter eine rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses einzuwerfen. Die 56-jährige Bewohnerin bemerkte den Lärm und schaltete Licht in ihrer Wohnung ein. Daraufhin sah sie noch eine Person weglaufen. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ca. 170-175 cm groß - schlank - drei Tage Bart - blaues Basecap - dunkle Winterjacke - hellbraune Winterboots Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Hinzuziehung von den Diensthunden Diva und Larry führte die Polizeibeamten in Richtung Schröderskoppel/Schröders Stieg.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wer hat um den o. g. Zeitraum herum in Reinbek Neuschönningstedt oder Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Insbesondere, ob jemand die beschriebene Person gegen 17:10 Uhr zwischen dem Oher Weg und der Schröderskoppel gesehen hat, bzw. ein Fahrzeug in dem Bereich aufgefallen ist. Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727 70 7-0 oder per Email an das Postfach für Bürgerhinweise: wohnungseinbruch@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Rena Bretsch

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell