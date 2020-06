Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einbruch in Mobilfunkgeschäft

Gelsenkirchen (ots)

Ein bislang Unbekannter brach am frühen Samstagmorgen, 30. Mai, in ein Mobilfunkgeschäft an der Hochstraße in Buer ein und erbeutete 15 hochwertige Smartphones. Gegen 3.55 Uhr schlug der Täter eine Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und stahl die Handys aus der Auslage. Anschließend flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Gesuchte ist etwa 1,70 Meter groß, hat eine normale Statur, trug einen schwarzen Kapuzenpulli sowie eine schwarze Basecap und hatte eine schwarze Umhängetasche bei sich. Hinweise zur Tat und zum Tatverdächtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

