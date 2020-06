Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Radfahrer geflüchtet

Gelsenkirchen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstagnachmittag, 30. Mai, auf einem Fußgänger- und Fahrradweg am Ufer des Rhein-Herne Kanals unweit der Straße An den Schleusen in Schalke-Nord wurden zwei Radfahrer verletzt. Ein Unfallbeteiligter flüchtete von der Unfallstelle. Gegen 14.20 Uhr war eine 35-jährige Frau aus Hamburg mit ihrem Fahrrad auf der Radtrasse am Kanal unterwegs. In einer Kurve stieß sie mit einem entgegenkommenden Radler zusammen. Beide stürzten zu Boden und verletzten sich dabei. Nach dem Unfall wollten beide Beteiligten einen Rettungswagen für den Unbekannten rufen und die Personalien austauschen. Kurze Zeit später entfernte sich der Mann aber in unbekannte Richtung. Er ist 40 bis 45 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß, hatte einen grauen Drei-Tage-Bart, trug eine Radlerhose, ein Radleroberteil, einen Fahrradhelm sowie eine Sonnenbrille. Der Unbekannte war mit einem vermutlich grau-blauen E-Bike unterwegs. Hinweise zum Unfallflüchtigen nimmt die Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365-6200 (Verkehrskommissariat) oder 0209 365-2160 (Leitstelle) entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-0

E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell