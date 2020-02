Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Rietheim) Einbruch in Einfamilienhaus

VS-Rietheim (ots)

Bereits im Laufe des vergangenen Wochenendes, im Zeitraum zwischen Freitagvormittag und Samstagabend, sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Brigacker" eingebrochen und haben das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Ob die Eindringlinge etwas erbeuten konnten, muss noch ermittelt werden. Eventuell besteht ein Tatzusammenhang mit den fünf Einbrüchen die sich am vergangenen Samstag in Villingen und Umgebung ereignet haben (wir berichteten bereits). Auch zu diesem Fall bittet die Polizei Villingen um Zeugenhinweise. Personen, die im oben genannten Zeitraum, insbesonder im Laufe des Samstags verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Straße "Am Brigacker" in VS-Rietheim gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen (07721 601-0) in Verbindung zu setzen.

