Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher stehlen Tresor

Bocholt (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 12:10 Uhr, bis Freitag, 06:30 Uhr, entwendeten Unbekannte einen an der Wand angebrachten Tresor aus dem frei zugänglichen Eingangsbereich des Wirtschaftsbereiches eines Seniorenwohnheimes an der Dürerstraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

