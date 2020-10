Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Pedelec gestohlen

Heiden (ots)

Auf ein Pedelec abgesehen hatten es Diebe am Dienstagnachmittag in Heiden. Das schwarze Elektrofahrrad der Marke Batavus hatte unverschlossen in der Nähe des Eingangsbereichs auf einer Empore zu Werbungszwecken vor einem Fahrradgeschäft an der Rekener Straße gestanden - dort kam es zwischen 14.30 Uhr und 18.30 Uhr zu dem Diebstahl. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

