Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nachtragsmeldung zu: Schwerer Verkehrsunfall in Bocholt-Barlo

Bocholt (ots)

Auf der Barloer Ringstraße (K3) kam es am Donnerstag, 08.10.2020, um 19:36 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Pkw Fahrer befuhr die Barloer Ringstraße in Richtung Vardingholter Straße. Cirka 120 m östlich der Helenastraße prallte der Bocholter mit seinem Pkw gegen einen Straßenbaum. Der Pkw geriet in Brand und wurde vollständig zerstört. Der 24-jährige Fahrzeugführer aus Bocholt verstarb an der Unfallstelle. Die Barloer Ringstraße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme bis 00:00 Uhr voll gesperrt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro. Das Verkehrskommissariat in Bocholt nimmt die Ermittlungen zur Unfallursache auf.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Holger Szeglat

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell