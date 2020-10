Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Trickdiebin greift in Portemonnaie

Velen (ots)

Am Donnerstag verließ ein 77-jähriger Velener gegen 10:30 Uhr die Volksbank an der Kardinal-von-Galen-Straße und begab sich zu seinem Auto. Zwei unbekannte Täterinnen sprachen den Geschädigten an, als dieser gerade im Auto saß und baten diesen um Spenden. Als der hilfsbereite Senior seine Geldbörse hervorholte, griff eine der Täterinnen in die Öffnung und erbeutete Bargeld. Offensichtlich hatten die Trickdiebinnen vor einer Bankfiliale auf potentielle Opfer gewartet. Die beiden Täterinnen werden wie folgt beschrieben: Ca. 15 - 25 Jahre alt, etwa 160 cm groß und längere dunkle Haare. Die eine trug eine helle Steppjacke und die andere eine dunkle Jacke. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

