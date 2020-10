Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Firma

Raesfeld (ots)

In der Nacht zum Donnerstag verschafften sich Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Bürokomplex am Ährenfeld. Der oder die Täter schlugen hierzu eine Fensterscheibe ein und gelangten so in die Büros. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Mittwoch, 19:30 Uhr, bis Donnerstag, 07:20 Uhr. Entwendet wurde Bargeld aus einer Geldkassette. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

