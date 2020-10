Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

Bocholt (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von insgesamt circa 30.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Bocholt. Eine 33-Jährige beabsichtigte am Mittwoch, gegen 09.10 Uhr mit ihrem Auto von der Bahnhofstraße nach links in die Kaiser-Wilhelm-Straße abzubiegen. Dabei übersah die Bocholterin eine 62-jährige Autofahrerin, die die Kaiser-Wilhelm-Straße aus Richtung Ring kommend in Richtung Dingdener Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten in ein Krankenhaus.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell