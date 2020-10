Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Auf dem Nachhauseweg Bargeld geraubt

Gelsenkirchen (ots)

Opfer eines Straßenraubes wurde ein 49-Jähriger am Sonntagmorgen, 4. Oktober 2020, auf der Vandalenstraße in Bulmke-Hüllen. Der Gelsenkirchener war dort gegen 6.30 Uhr zu Fuß zu seiner Wohnanschrift unterwegs. Er wurde von einem Unbekannten angegriffen und geschlagen. Anschließend drückte der Angreifer sein Opfer zu Boden, stahl eine kleine schwarze Umhängetasche mit Bargeld und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Vor dem Überfall sind beide Männer noch zusammen in einem Taxi von der Weberstraße Ecke Georgstraße zur Vandalenstraße gefahren. Die Gelsenkirchener Polizei sucht jetzt einen zirka 30 Jahre alten und etwa 1,80 Meter großen Mann, vermutlich osteuropäischer Herkunft. Er hatte einen langen schwarzen Bart und trug einen schwarzen Jogginganzug der Marke Adidas. Hinweise zum Vorfall und zum Täter nehmen die Ermittler unter den Rufnummern 0209 365-8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) entgegen.

