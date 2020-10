Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Einladung zum Pressegespräch - Ergebnisse der Sicherheitskonferenz 2020

Am Donnertag, 8. Oktober 2020, findet im Polizeipräsidium Gelsenkirchen die diesjährige Sicherheitskonferenz statt. Teilnehmen werden Vertreterinnen und Vertreter der Leitungsebenen von Polizei, Staatsanwaltschaft, Gerichten, Stadtverwaltung, Bundespolizei, Zollverwaltung und Trägern des öffentlichen Personennahverkehrs. Solche Sicherheitskonferenzen sollen das Vernetzen und die Optimierung der seit vielen Jahren bewährten und engen Zusammenarbeit zwischen den Behörden weiter fördern. In dem gemeinsamen Austausch betrachten die Teilnehmer wesentliche Aspekte der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in Gelsenkirchen und erörtern erfolgsversprechende Strategien. Erforderliche Maßnahmen lassen sich so leichter abstimmen, planen und umsetzen. Oberstes Ziel ist es, die Sicherheitslage und vor allem das Sicherheitsgefühl der Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger stetig zu verbessern. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Bekämpfung der Clan-Kriminalität, ein Konzept zur Beseitigung von Beschwerdehotspots, Maßnahmen zur Verhinderung von Kindeswohlgefährdungen und andere aktuelle Themen. Im Anschluss an die Sicherheitskonferenz möchten die Teilnehmer die Gelsenkirchener Bevölkerung über die wesentlichen Inhalte informieren. Dazu laden wir interessierte Damen und Herren der Medien ein. Das Pressegespräch beginnt um 12.30 Uhr im Polizeipräsidium, Rathausplatz 4, im Nebenraum der Kantine. Interessierte Medienvertreter werden aus Gründen der besseren Planbarkeit gebeten, sich vorab unter der Telefonnummer 0209 365-2010 oder per Email an pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de anzumelden.

