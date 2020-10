Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit Gullideckel Scheibe eingeschlagen

Bocholt (ots)

Mit Gewalt sind unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag gegen 00:15 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Vardingholter Straße eingedrungen. Um hineinzukommen hatten die Einbrecher die gläserne Terrassentür mittels eines Gullideckels eingeworfen. Im Gebäude durchsuchten sie diverse Räume und entwendeten eine Geldtasche mit Bargeld. Zeugen waren durch das Scheibenklirren auf die Tat aufmerksam geworden und sahen zwei Männer, die vom Tatort flüchteten. Nach Angaben der Zeugen handelte es sich um dunkel gekleidete Männer zwischen 20 und 40 Jahren. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell