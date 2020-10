Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen-Ramsdorf - Kind stürzt bei Verkehrsunfall und fährt weiter

Velen-Ramsdorf (ots)

Zu einem Unfall mit einem Kind kam es am Mittwochnachmittag in Velen-Ramsdorf. Gegen 15:00 Uhr befuhr ein 85-jähriger Pkw-Fahrer aus Borken die Weseker Straße aus Weseke kommend in Fahrtrichtung Am Aargarten. Kurz vor der Einmündung Weseker Straße / Am Aagarten bog der Pkw-Fahrer nach rechts auf den Parkplatz des dortigen Altenheims ab und übersah dabei den circa 10 bis 12-jährigen Jungen. Dieser war mit seinem Kinderfahrrad auf dem Gehweg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Weseke unterwegs. Bei dem Zusammenstoß stürzte der kräftig gebaute Junge mit längeren blonden Haaren. Der möglicherweise unter Schock stehende Junge reagierte nicht auf Zurufe vom 84-Jährigen und entfernte sich. Die Polizei bittet die Eltern des Kindes und Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Borken unter Tel.(02861) 9000 zu melden.

Die Polizei appelliert, bei Unfällen mit Kindern und Jugendlichen in jedem Fall die Polizei hinzuzuziehen. Nach einem Unfall sind Kinder und Jugendliche oft nicht in der Lage, die Situation und die Folgen des Geschehens richtig einzuschätzen. Kinder können keine rechtlich verbindliche Einwilligung zum Weiterfahren nach einem Unfall geben! Oft wollen sie nach einem Unfall schnell aus der ungewohnten Situation heraus und geben im ersten Moment an, dass alles in Ordnung sei. Später stellt sich oftmals aber heraus, dass Verletzungen oder Sachschäden eingetreten sind. Auf der sicheren Seite ist, wer als Beteiligter vor Ort bleibt - auch, wenn das Kind weitergefahren ist -, und unverzüglich die Polizei informiert.

