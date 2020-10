Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Rollerfahrerin verletzt sich leicht

Gronau (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 35-Jährige am Mittwoch in Epe zugezogen. Sie war gegen 08.05 Uhr auf dem Sunderhooker Weg aus Richtung Heerweg kommend in Richtung Amelandsbrückenweg unterwegs, als sie einen Straßenbereich passierte, der durch Erntearbeiten teilweise verschmutzt war. Die Gronauerin verlor die Kontrolle über ihren Motorroller und stürzte. Der Rettungsdienst brachte die Verletzte in ein Krankenhaus. An dem Roller entstand leichter Sachschaden.

