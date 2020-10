Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallflucht am Verbrauchermarkt

Borken (ots)

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer beschädigte einen schwarzen Opel und richtete einen Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro an. Der geparkte Wagen stand am Mittwoch in der Zeit von 11:00 Uhr bis 11:45 Uhr in Borken auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Butenwall. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 zu wenden.

