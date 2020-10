Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Autofahrerin stand unter Drogeneinfluss

Ahaus (ots)

Ein Drogenvortest ist am Mittwoch bei einer 51-Jährigen auf den Cannabiswirkstoff THC angeschlagen. Die Autofahrerin war gegen 12.00 Uhr in Alstätte auf der Landesstraße 560 in Richtung deutsch-niederländische Grenze unterwegs. Ein Arzt entnahm eine Blutprobe, um den Drogenkonsum exakt nachweisen zu können. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Ordnungwidrigkeitenverfahren eingeleitet.

