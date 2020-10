Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf der Herzogstraße

Bocholt (ots)

Am Dienstagmorgen beschädigte ein noch unbekannter Autofahrer einen am Straßenrand geparkten Peugeot. Trotz des verursachten Sachschadens von mehreren hundert Euro hatte sich der Unfallverursacher entfernt, ohne seinen Pflichten nachgekommen zu sein. Anhand von Zeugenaussagen handelt es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen silbergrauen Kleinwagen, der dann über die Markgrafenstraße in Richtung Monichstraße flüchtete. Zeugen werden gebeten, sich an das Verkehrskommissariat in Bocholt (02871) 2990 zu wenden.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell