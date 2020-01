Polizeidirektion Hannover

POL-H: Langenhagen: Sechs Autos brennen aus

Hannover (ots)

Auf einem Firmengelände am Neddernfeld in Langenhagen haben in der Nacht zu Neujahr sechs Autos gebrannt. Die Polizei hat den Brandort gestern, 02.01.2020, untersucht. Die Brandermittler kommen zu dem Ergebnis, dass sich die Ursache nicht mehr eindeutig feststellen lässt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war das Feuer gegen 02:20 Uhr am Neujahrsmorgen ausgebrochen. Sechs Autos, die auf einem Firmengelände abgestellt waren, brannten aus. Dabei entstand nach Schätzungen der Polizei ein Sachschaden von 20.000 Euro.

Die Brandursache lässt sich nach Erkenntnissen der Brandermittler nicht mehr eindeutig feststellen. Hinweise auf Brandstiftung haben sich jedoch nicht ergeben, sodass dies als Ursache ausgeschlossen wird. /ahm, mr

