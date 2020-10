Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Erstmeldung

Schwerer Verkehrsunfall B70

Öddingstraße

Ahaus-Alstätte (ots)

Gegen 12:30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall an der B70 in Höhe der Öddingstraße. In dem Bereich kann es zu Verkehrsstörungen kommen. Polizei und Rettungsdienst sind im Einsatz. Es wird nachberichtet.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Nicole Bone

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell