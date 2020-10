Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Meeting eskaliert

Zwei Personen verletzt

Bocholt (ots)

Am Dienstagabend kam es gegen 20.15 Uhr bei einem Firmenmeeting auf dem Liebauweg zwischen den Geschäftspartnern zu Streitigkeiten. Diese führten schließlich zu einer körperlichen Auseinandersetzung, an der mehrere Personen beteiligt waren. Dabei erlitt ein 23-Jähriger leichte Verletzungen. Ein 51-Jähriger musste mit schweren Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Die genauen Umstände des Hergangs sind Ziel der Ermittlungen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Markus Hüls

Telefon: 02861-900-2203

https://borken.polizei.nrw

