Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Diesel entwendet

Gronau (ots)

Auf Dieselkraftstoff hatten es Diebe in Gronau abgesehen. Die Unbekannten bohrten ein Loch in den Tank eines an der Königstraße geparkten Lkw der Marke Mercedes-Benz und pumpten den Treibstoff ab. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Dienstag, 13.30 Uhr, bis Mittwoch, 02.15 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo Gronau unter Tel. (02562) 9260.

