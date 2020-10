Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbrecher flüchten in Gescher

Gescher (ots)

Am Dienstag versuchten zwei Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße Auf dem Brink in Gescher einzudringen. Gegen 20.20 Uhr bemerkte der Geschädigte durch verdächtige Geräusche im Erdgeschoss, dass sich zwei Männer an der Terrassentür zu schaffen machten. Die Unbekannten ergriffen die Flucht. Zuvor hatten sie ein Gartentor überwunden. Die Täterbeschreibung: Circa 170-175 cm groß, mit schlanker Statur. Ein Täter trug eine langärmlige schwarze Jacke und eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

